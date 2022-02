Juventus, Bernardeschi offerto a Milan e Inter

Federico Bernardeschi è in scadenza e il giocatore si starebbe guardando intorno. Il suo entourage lo avrebbe offerto a Milan e Inter

Il rinnovo di Federico Bernardeschi con la Juventus tarda ad arrivare. La società bianconera sembrerebbe intenzionata a rinnovare i contratti solo dopo il consiglio d’amministrazione del 23 Febbraio. Nel frattempo gli agenti del giocatore starebbero iniziando a guardarsi intorno per nuovi eventuali ingaggi.

Dopo i sondaggi degli scorsi mesi del Barcellona, l’entourage di Bernardeschi avrebbe provato ad offrirlo a Inter e Milan. Per ora sembrerebbero entrambe essere titubanti sul possibile acquisto.

Le situazioni di Juventus, Milan e Inter

Le richieste di Bernardeschi si aggirano attorno ai 4.5 milioni netti all’anno, cifra che creerebbe dubbi da parte di Inter e Milan. I rossoneri sembrerebbero però non puntare sul classe ’94, specialmente per via dell’abbonandanza sulle fasce e che manderà via anche Florenzi quest’estate.

L’Inter sembrerebbe poter approfittarne, ovviamente a cifre più basse. Perisic andrà in scadenza e se non venisse rinnovato potrebbe esser sostituito proprio con l’ex Fiorentina. Non è detto che però il tutto non possa concretizzarsi comunque anche con la permanenza del croato in nerazzurro.

La Juventus, dal canto suo, vorrebbe provare ad abbassare l’ingaggio di Bernardeschi. I bianconeri non sarebbero sicuri della sua tenuta – specialmente dopo le scorse stagioni tra alti e bassi – e per la sua permanenza vorrebbero offrire uno stipendio inferiore. Da monitorare con attenzione il Barcellona, che con la partenza di Ousmane Dembelé potrebbe provare a prelevare il calciatore azzurro e renderlo il proprio nuovo esterno offensivo.