Juventus, Bremer avvisa i rivali per la prossima stagione: “Partiremo da zero, aspettative ben diverse”

Nonostante siano passate diverse settimane, in Italia si continua a parlare dei quindici punti di penalizzazione inflitti alla Juventus per via dello scandalo plusvalenze. I bianconeri, senza la penalità, sarebbero secondi in classifica e si giocherebbero la Champions League con le altre squadre.

Irraggiungibile, invece, il Napoli di Luciano Spalletti, il quale viaggia a +15 sull’Inter dopo il pareggio di quest’ultimi contro la Sampdoria a Marassi. Il difensore della Juventus, Gleison Bremer, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in cui ha avvisato tutti i rivali in vista della prossima stagione.

“Ci hanno tolto quindici punti dal campionato e non sappiamo se li riavremo. La cosa certa è che il prossimo anno inizieremo da zero e allora le aspettative saranno ben diverse“.