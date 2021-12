Juventus, bufera nello spogliatoio. Accuse e possibile addio

Juventus, De Ligt sbotta e non ci sta più. Presa di posizione del calciatore Olandese che si sfoga nel post partita

La Juventus prende aria, dopo un periodo turbinolento. La difesa sembra riacquistare fiducia, ma la squadra ancora non brilla per offensività e gioco. La sconfitta dell’Atalanta contro la Roma e quella del Milan contro il Napoli rilanciano le ambizioni dei bianconeri, che puntano fortemente al quarto posto.

È proprio la difesa che sembra dar più problemi, però. Aldilà della compattezza in campo, nel post partita di Bologna-Juventus una voce si è elevata sopra tutte le altre: quella di Matthijs De Ligt.

Problemi Olandesi

Nonostante il netto miglioramento di De Ligt e di tutta la difesa, con il giovane Olandese che sta diventando sempre più un leader, sembrano esserci malcontenti.

“Io voglio vincere sempre. A volte mi arrabbio, non capisco quando i miei compagni fanno errori di mentalità, non mi piace”. Queste le parole del centrale Oranje ai microfoni di Dazn, che poi rilancia: “Quando sbagli tecnicamente va bene, ma la mentalità di fare tutto per la squadra è importante per me. Per questo ero arrabbiato”.

Di certo non parole al miele, che lasciano intravedere una situazione abbastanza pessima all’interno di uno spogliatoio che per anni si è visto tra i più affiatati d’Europa. La parola dal mercato è pesante, con Raiola che sembra sentenziare una fuga da parte del suo assistito con quel “De Ligt deve fare lo step successivo e lui è d’accordo”. La Juventus è avvisata, così come eventuali acquirenti.