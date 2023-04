Juventus, cambiano i piani per la porta: come Perin può aiutare

La prestazione super di Perin contro lo Sporting Lisbona può aprire ad un posto da titolare per la prossima stagione. Szczesny sembra pronto a lasciare Torino

Nel corso dei mesi la Juventus ha continuato a monitorare vari portieri, vista anche la possibilità di partenza da parte di Szczesny. Il portiere polacco è cercato da mesi dal Chelsea, che però potrebbe abdicare davanti ai suoi recenti problemi fisici. La possibile partenza resta, però, alla porta.

Nel caso in cui il polacco dovesse salutare ci sarebbe da rimpiazzarlo, con i bianconeri pronti però a farlo con un calciatore attualmente in rosa: Mattia Perin. Tanti i nomi circolati, ma quello dell’ex Genoa è un profilo che continua a convincere a Torino. Tanto che potrebbe diventare il titolare, con l’inserimento di un secondo.

I nomi per fargli da secondo

Guglielmo Vicario e Gianluigi Donnarumma sembrano essere raffreddati rispetto al passato. Entrambi verrebbero per fare i titolari, cosa che i bianconeri non sembrano poter garantire con questo super Perin. L’attuale secondo portiere resterebbe ben volentieri come tale, ma i bianconeri sembrano orientati a farne il nuovo titolare. Per questo si sta valutando di prendere Marco Carnesecchi, per farlo crescere e puntare su di lui in futuro.

I bianconeri potrebbero anche non spendere soldi e puntare su giocatori già presenti in società. Nella Juventus Next Gen sta crescendo bene Gian Marco Crespi, arrivato a gennaio e che sta già raccogliendo parecchi consensi. Il giovane estremo difensore è uno dei profili su cui puntano a Torino, tanto che potrebbero farlo presto debuttare in bianconero. Già, perché il debutto in Serie A è già arrivato qualche anno fa, quando giocava con il Crotone. Grazie a lui i rossoblù riuscirono a fermare la Fiorentina e a chiudere bene il campionato.