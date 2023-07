Andrea Cambiaso è da poco rientrato dal prestito al Bologna. La Juventus e Massimiliano Allegri lo valuteranno con attenzione, in caso pronto un nuovo prestito

Dopo una stagione totalmente da dimenticare, la Juventus sembra intenzionata a rigettarsi nuovamente sulla costruzione della squadra. I bianconeri hanno prima bisogno di vendere alcuni esuberi, ma con la possibilità di vedere qualche volto nuovo.

Il primo è già arrivato ed è Timothy Weah, che è il primo rinforzo della campagna 2023-2024 bianconera. È arrivato anche il primo addio, quello di Juan Cuadrado. Il terzino colombiano non ha rinnovato e sembra ci sia bisogno di volti nuovi in quella posizione. Volto nuovo, anche se già conosce l’ambiente, è quello di Andrea Cambiaso. Il giocatore è rientrato dal prestito al Bologna e sarà valutato attentamente.

Altro prestito in caso di bocciatura

Se il giocatore non dovesse convincere pienamente Massimiliano Allegri, potrebbe finire nuovamente coinvolto in un nuovo prestito. Su di lui c’è già la Fiorentina, che starebbe pensando di prenderlo per sostituire lo svincolato Lorenzo Venuti. La trattativa è difficile, specialmente per via della probabilità di permanenza in bianconero, ma la viola ci crede.

Intanto, Allegri starebbe pensando di testare Cambiaso sulla fascia sinistra, con l’acquisto di un altro giocatore a destra. Il primo nome, parlando sempre di giocatori passati in ottica Fiorentina, è quello di Alvaro Odriozola. Il Real Madrid vuole cederlo e, attualmente, in vantaggio c’è la Real Sociedad. La Juventus, però, starebbe valutando anche la soluzione interna. Si potrebbe valorizzare qualche giocatore della Next Gen, seconda squadra bianconera, come Tommaso Barbieri. L’impressione è quella che sarà un’estate incandescente.