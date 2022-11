Juventus, Cambiaso è il piano C

Andrea Cambiaso potrebbe rientrare a gennaio alla Juventus nel caso in cui non dovesse arrivare un rinforzo

La Juventus è intenzionata ad acquistare un terzino nel mercato di gennaio, anche perché Alex Sandro potrebbe presto salutare. Il giocatore brasiliano sembra poter partire proprio nella finestra invernale, con i bianconeri pronti a cederlo nel caso in cui si presenti un’offerta.

L’ex Porto andrà in scadenza a fine stagione e il rinnovo appare praticamente impossibile, allo stato attuale delle cose. Il giocatore lascerà e dovrà essere adeguatamente sostituito, con Andrea Cambiaso che potrebbe essere una seconda scelta nel caso in cui non dovesse arrivare qualcun’altro.

Possibili ritorni dai prestiti

Oltre a Andrea Cambiaso sono settimane che si parla anche della possibilità che ritorni anche Luca Pellegrini dal prestito in Germania. Il terzino di proprietà bianconera in questa stagione sta vivendo una discreta prima parte, pur non brillando particolarmente. Sulla sua nuova avventura qualche settimana fa ha detto: “È un’esperienza nuova sotto tanti punti di vista e il fatto che la squadra stia andando bene mi aiuta. Ho dovuto accelerare un po’ il processo di ambientamento: appena sono arrivato sono stato buttato subito nella mischia”.

Poi rincara la dose, alludendo alla sua avventura in bianconero: “Gli usi, innanzitutto. In Italia per esempio cenavo verso le otto e mezza, qui alle sette. Ma a parte questo, è l’ambiente che è diverso: abbiamo perso 3-0 la prima partita di Champions e i tifosi non hanno mai smesso di incitarci. In Italia non ricevi consensi se perdi così. C’è proprio un altro modo di vedere e percepire il fenomeno della partita di calcio”.