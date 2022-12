Juventus, caos Depay: potrebbe restare in Spagna

Depay è da mesi ancora tra i profili sotto l’occhio vigile dei bianconeri, che sembrano però non voler affondare il colpo

La Juventus resta vigile per eventuali occasioni di mercato, con Memphis Depay che resta una chiara. Il giocatore olandese potrebbe salutare già da gennaio il Barcellona, che sembra intenzionato a cederlo.

Su di lui tante squadre di Premier League e non solo, anche dalla Liga sembrano esserci possibilità. Attenzione, però, perché anche l’Atletico Madrid potrebbe dire la sua. I colchoneros hanno da poco ceduto Matheus Cunha al Wolverhampton e hanno bisogno di un attaccante. Depay potrebbe essere il profilo giusto.

Intanto…

Il Corriere dello Sport ha intanto parlato della situazione. Il giocatore sarebbe vicino anche al Newcastle. Ecco cosa hanno detto: “Il Barcellona avrebbe chiesto una cifra di 15 milioni di euro per Depay, una somma ampiamente alla porta dei Magpies, potenziati dal fondo saudita che dal 2021 sta lavorando per portare la squadra al livello delle grandi di Premier League. Al momento la formazione di Eddie Howe è terza nella classifica del massimo campionato inglese, e punta alla Champions League: proprio i progetti faraonici dei padroni arabi potrebbero convincere Depay, al momento ancora restio a lasciare la Spagna questo inverno. L’olandese è arrivato a Barcellona nel 2021 a parametro zero, e la sua cessione potrebbe fruttare una buona plusvalenza nella casse della società”. Possibilità dunque concrete che il giocatore lasci già a gennaio il Barcellona, con la Juventus che potrebbe comunque fare un tentativo nel caso in cui resti svincolato in estate.