Juventus, carica virale di Ronaldo sempre più bassa: rientro vicino

Cristiano Ronaldo ha dovuto assistere alla disfatta della sua Juventus contro il Barcellona dal salotto di casa, il fuoriclasse portoghese ha sperato fino all’ultimo che il tampone effettuato martedì fosse negativo, ma purtroppo l’esito l’ha costretto a restare ancora fuori.

Stando però a quanto riporta Tuttosport, nonostante non abbia ottenuto il via libera per tornare in campo, dal tampone è emersa una carica virale in netta diminuzione, fattore che lascia presagire come il rientro sia ormai prossimo.

Andrea Pirlo spera di avere a disposizione il portoghese già per la sfida di domenica in trasferta contro lo Spezia, in tal caso la negatività al tampone dovrebbe arrivare entro la giornata di sabato.

L’assenza di Ronaldo in queste settimane è pesata parecchio, la Juventus ha faticato con Crotone e Verona in campionato, mentre in Champions la differenza con il Barcellona si è notata moltissimo, nonostante i catalani non stiano vivendo il loro miglior momento.

La squadra di Pirlo è in costruzione e per vederla esprimere il gioco richiesto dal tecnico servirà del tempo. Nel frattempo, però, bisogna racimolare punti per risollevare la classifica e il girone di Champions, l’impressione è che da Ronaldo in questo momento non si possa prescindere.