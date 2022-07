Juventus, c’è distanza con il Fulham per Pellegrini

Luca Pellegrini sembra essere uno dei partenti della Juventus. I bianconeri starebbero trattando con il Fulham per la cessione a titolo definitivo

Juventus e Fulham sono a lavoro per definire il trasferimento di Luca Pellegrini. Il calciatore ex Genoa, Cagliari e Roma sembra potrebbe lasciare Torino e accasarsi proprio in Inghilterra.

Il giocatore è insieme ad Alex Sandro considerato tra i sacrificabili, visto che proprio il brasiliano non sembra avere mercato. La Juventus sta per acquistare Andrea Cambiaso dal Genoa, che potrebbe clamorosamente rimanere. La sua permanenza, però, passa dalla volontà di Massimiliano Allegri e dalle cessioni.

Distanza tra Juventus e gli inglesi

Il Fulham non sembra intenzionato a salire sopra i 10 milioni per il terzino italiano, con la Juventus che valuta Luca Pellegrini almeno 12 milioni di euro. I bianconeri potrebbero scamparsela con l’inserimento di bonus o un prestito con obbligo di riscatto.

La Juventus sembra però spingere per una cessione a titolo definitivo, visto che non vorrebbero poi ritrovarsi tra un anno di nuovo nella stessa situazione. Sul terzino classe ’99 ci sarebbe anche il West Ham, ma attenzione perché sembrerebbe esserci anche l’interesse di una squadra italiana.

Infatti, il Monza di Galliani sembra aver puntato il giocatore e dopo Pessina – ufficiale oggi – potrebbe buttarsi a capofitto sul calciatore bianconero. Intanto la Juventus continua a trattare con le inglesi, sperando che qualcosa si sblocchi. In questa stagione Pellegrini non ha convinto troppo, tanto da renderlo vendibile in caso di possibilità. Il Fulham lo vuole, ma la Juventus proverà a spremere ogni singolo centesimo.