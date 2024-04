Juventus, che intreccio con la Roma: sacrificio Huijsen per Calafiori

I bianconeri potrebbero cedere Dean Huijsen in estate per arrivare a Riccardo Calafiori del Bologna. La Roma, a quel punto, rimarrebbe con un palmo di naso

Tutte le strade portano a Roma o quasi. La prossima sessione di mercato, vuoi o non vuoi, parlerà giallorosso per la Juventus che ha necessità di migliorare la propria rosa dopo una stagione fin troppo al di sotto delle aspettative. La Champions League era e resta l’obiettivo minimo, ma sembra si voglia puntare ancor più in alto.

Sarà quasi sicuramente fatto un cambio di allenatore, con Massimiliano Allegri che dovrebbe salutare. A salutare anche Alex Sandro, direzione ancora sconosciuta, ma anche un giocatore attualmente alla Roma in prestito potrebbe salutare.

Sacrificio necessario?

Quello di Dean Huijsen, infatti, potrebbe divenire un sacrificio necessario per la Vecchia Signora. Sacrificio che porterebbe potenzialmente più di 30 milioni di euro nelle casse bianconere e l’arrivo di un ex giocatore della Roma. Un giocatore ex della Primavera giallorossa, con cui ha anche giocato ben 18 partite in prima squadra segnando un gol e offrendo tre assist ai propri compagni.

Si parla di Riccardo Calafiori, nato e cresciuto nella capitale sia calcisticamente che umanamente. Il classe 2002 del Bologna sarebbe il preferito della Juventus per rafforzare la difesa, specialmente se dovesse arrivare Thiago Motta in panchina. A quel punto, per finanziare il suo arrivo i bianconeri potrebbero cedere Dean Huijsen, per cui il Borussia Dortmund sarebbe intenzionato a spendere almeno 30 milioni di euro. Cifre per cui la Juventus si sederebbe volentieri al tavolo delle trattative.