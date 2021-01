Juventus, Chiellini e Buffon appendono gli scarpini al chiodo a fine stagione?

La Juventus nei prossimi mesi potrebbe dire addio a due pilastri della storia recente: Giorgio Chiellini e Gigi Buffon. Stando infatti a quanto riporta Calciomercato.it, entrambi potrebbero lasciare il calcio al termine della stagione.

Il centrale bianconero in questi ultimi anni ha dovuto fare i conti con numerosi problemi di natura fisica e anche in quest’ultimo periodo le cose non stanno andando al meglio, come dimostrano le sole 4 presenze stagionali tra campionato e Champions. Ecco perché l’addio al termine dell’Europeo si fa sempre più concreto.

Discorso diverso per il portiere, relegato al ruolo di vice Szczesny. Dal punto di vista fisico sta bene e ogni volta che Pirlo l’ha chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto.

Nonostante ciò, il 28 gennaio prossimo Buffon compirà 43 anni e se la Juve non dovesse proporgli il rinnovo la possibilità di appendere gli scarpini al chiodo a fine campionato potrebbe prendere quota.

Al momento non c’è alcuna conferma, ma la Juve è consapevole che presto potrebbe dire addio ai due senatori. A Paratici il compito di sostituirli con giocatori all’altezza.