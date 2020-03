Juventus, Chiellini in dubbio per la sfida con l’Inter

La Serie A torna in campo ma a porte chiuse. Nel prossimo weekend sarà recuperata la ventiseiesima giornata: già giocate Lazio-Bologna, Napoli-Torino, Lecce-Atalanta e Cagliari-Roma, si riparte sabato sera con Sampdoria-Verona, per chiudere con il big match tra Juventus e Inter domenica alle 20.45.

LE ULTIME IN CASA JUVE – Maurizio Sarri per l’occasione potrà contare su quasi tutta la rosa a disposizione. L’unico dubbio riguarda la presenza o meno di Giorgio Chiellini, rientrato dopo la rottura del crociato. Il difensore si è fermato a causa di un affaticamento muscolare. Nulla di serio, ma difficilmente Sarri lo rischierà dal primo minuto.

FORMAZIONE – Al posto di Chiellini spazio dunque a De Ligt in coppia con Bonucci. Sulla corsia destra di difesa occasione per Danilo, con Cuadrado avanzato nel tridente d’attacco. A centrocampo Bentancur favorito su Ramsey per affiancare Pjanic e Matuidi. In avanti più Dybala che Higuain.

Juventus (4-3-3) Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.