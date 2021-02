Juventus, con il Porto out Bonucci e Dybala. La probabile formazione

Giornata di vigilia in casa Juventus, la squadra di Andrea Pirlo sarà di scena domani sera in trasferta sul campo del Porto, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, calcio di inizio ore 21. Pochi minuti fa il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa, facendo chiarezza sulla questione infortunati e fornendo indicazioni sull’undici che scenderà in campo. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

Sul Porto: “Il Porto è diverso rispetto a noi, sicuramente cambia in base a campionato e Champions. Magari sono più offensivi in campionato, in Champions hanno fatto partite difensive, come l’Atletico di Simeone. Bravi a difendersi e a ripartire. Noi cerchiamo di giocare in un modo, alle volte la palla ce l’hanno gli altri. Perché poi bisogna pure difendersi”.

Sugli infortunati: “Sono tutti convocati. Viaggeranno con noi. Bonucci non è disponibile. Ramsey è disponibile. Dybala viaggia con noi ma non è pronto per giocare. Hanno voglia di stare con la squadra”.

Sul ballottaggio Morata-Kulusevski: “Stanno bene tutti e due, Morata ha giocato una buona partita, Kulusevski grande partita in Coppa Italia. Sono a disposizione, domani la rifinitura e valuteremo chi gioca dal primo minuto”.

Probabile formazione – Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.