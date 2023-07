Juventus contro Aston Villa sul mercato: Illing e Ferran Torres coinvolti

Gli inglesi sembra vogliano sfidare la Juventus sul mercato, per prelevare Samuel Illing Junior in questa finestra. Sfida anche per Ferran Torres

L’Aston Villa sarebbe interessato all’ala della Juventus Samuel Iling-Junior. L’interesse iniziale di Villa è emerso all’inizio dell’estate, quando il giovane inglese era stato accostato alla Premier League. La sua reputazione è stata rafforzata dalle sue prestazioni nelle squadre giovanili inglesi, che hanno contribuito al successo dell’Under 19 agli Europei del 2022.

Secondo quanto riportato da Tutto Mercato Web, la Juve sta lavorando per abbassare il monte stipendi dopo l’esclusione ufficiale dalla Conference League per la stagione 2023/24. Il club è intenzionato a ridurre i costi e potrebbe finire per vendere Iling-Junior. Oltre al Villa, si dice che anche l’Everton sia accreditato di un interesse.

Non solo Illing, ma anche Ferran Torres

La Juventus, però, non sembra intenzionata a cedere a cuor leggero la giovane stellina. L’Aston Villa potrebbe ritrovarsi a cercare di prendere un altro giocatore che sembrerebbe poter essere Ferran Torres, obiettivo proprio dei bianconeri.

Torres ha parlato del suo futuro all’inizio della settimana, dopo che si era detto che lo spagnolo si stava dirigendo verso la porta del Camp Nou per contribuire ad alleviare le pressioni finanziarie sui catalani.

È stato affermato che non rientra nei piani del club in vista della nuova stagione, nonostante sia arrivato al Barca solo l’estate scorsa per una somma di 55 milioni di euro, anche se lo stesso Torres ha voluto minimizzare. Tuttavia, Sport sostiene che il Barca dovrà autorizzare dei trasferimenti per potersi permettere gli obiettivi estivi e aggiunge che il Villa “continua a spingere per avere Torres”.