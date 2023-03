Juventus, corsa al portiere: Carnesecchi e Vicario pronti

I bianconeri stanno pensando di prendere un sostituto per il possibile partente Sczszesny. Il portiere polacco potrebbe finire per essere sostituito con Vicario o Carnesecchi

Wojciech Szczesny rimane uno dei migliori portieri della Serie A. In una posizione in cui l’anzianità gioca un ruolo importante, il portiere polacco rimane indiscusso per la Juventus. La Vecchia Signora, che deve vincere l’Europa League per qualificarsi alla Champions League, dipenderà dallo slavo per avanzare nella seconda competizione continentale.

Libero nel 2024, anche se il giocatore può prolungare il suo contratto per un altro anno, sta già pensando a un futuro lontano dall’Italia. Secondo La Gazzetta dello Sport, Szczesny potrebbe lasciare la squadra piemontese se non dovesse raggiungere la prossima Champions League. Sui piani di diversi club della Premier League, una competizione che conosce per i suoi trascorsi all’Arsenal, la Juve sta studiando delle alternative.

Con il Tottenham che spinge per il polacco come post-Lloris, le due opzioni che i bianconeri stanno valutando per succedere al polacco sono chiare. In pole position c’è il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario. L’udinese è anche nelle agende della Roma o del Napoli in Italia o del Bayern Monaco in Germania.

L’opzione più complicata è Gianluigi Donnarumma. Massimiliano Allegri ha preferito il PSG alla Juventus, che cercherà di rimpatriare il giovane portiere. Infine, Marco Carnesecchi rappresenta un’opzione a lungo termine. In prestito dall’Atalanta, il 22enne è uno dei profili preferiti per la porta bianconera ma la possibilità di vederlo arrivare in estate è abbastanza complicata. L’Atalanta chiede tanto e sarà difficile strappare il sì.