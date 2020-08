Juventus, il rinforzo per l’attacco potrebbe essere la stella del Real Madrid

La Juventus si sta muovendo sul mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del neo tecnico Pirlo.

L’intenzione della dirigenza è di allestire una squadra giovane e ambiziosa, con un mix tra talenti giovani ed esperti calciatori dal profilo internazionale.

Secondo “La Gazzetta dello Sport” uno dei settori su cui si sta concentrando la società è l’attacco, che con la cessione di Dybala potrebbe prevedere un innesto di assoluto spessore e valore.

Il quotidiano afferma che un nome è stato suggerito dallo stesso Cristiano Ronaldo, che vorrebbe come partner d’attacco Karim Benzema del Real Madrid.

Non un nome qualsiasi ma quel Karim che in coppia con Cristiano Ronaldo al Real fece faville ed è il partner ideale per il portoghese, per portarlo a rendere come non mai dal suo arrivo in bianconero.

Un colpo non facile, dato che il club spagnolo non ha alcuna intenzione di privarsi del suo attaccante e per farlo sicuramente chiederebbe una cifra a tre zeri alla vecchia signora.

Una cifra che potrebbe recuperare dalla cessione di Dybala, ma che potrebbe anche non bastare per assicurarsi il talento chiesto dal portoghese.