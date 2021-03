Juventus, da Milik ad Aguero: tutti i nomi per l’attacco

La Juventus è già al lavoro in vista della prossima stagione. Gli uomini mercato bianconeri sono alla ricerca di rinforzi nel reparto avanzato da regalare ad Andrea Pirlo, ma molto dipenderà dalle cessioni o meno di Ronaldo e Dybala.

Entrambi sono in scadenza contrattuale nel 2022 e al momento il rinnovo pare distante. Se non dovesse arrivare i due attaccanti avrebbero buone possibilità di lasciare Torino a fine campionato.

Nel frattempo sul fronte entrate sono iniziati a circolare i primi nomi. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, in pole ci sarebbe Arek Milik, attualmente in forza al Marsiglia, su cui c’è una clausola da 12 milioni di euro per tornare in Italia.

Oltre al centravanti ex Napoli, sul taccuino della Juventus ci sarebbero i vari Icardi, Depay e Aguero, gli ultimi due in scadenza contrattuale rispettivamente con Lione e City e prelevabili a costo zero.

La Juve ha iniziato a muoversi, ma prima bisognerà risolvere le questioni Dybala e Ronaldo. Vedremo come evolverà la questione nelle prossime settimane.