Juventus, dall’ipotesi retrocessione alle scoperte dei tifosi sui membri del Collegio di Garanzia del Coni

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, ha scritto sul suo account Twitter in merito alla penalizzazione della Juventus: “Dopo il -15 per le plusvalenze la Juventus rischia, sempre che non la mandino direttamente in C, un -30 per le manovre-stipendi, ma il Corriere dello Sport rassicura tutti: con il +20 (milioni di follower su TikTok) lo scudetto è ancora possibile. È record“.

Nel suo editoriale, ha poi spiegato che la Serie B rappresenta un’ipotesi perfino benevola per la squadra bianconera, la quale rischia seriamente la retrocessione con il nuovo processo riguardante la manovra messa in atto dalla proprietà bianconera in merito al pagamento degli stipendi.

Ziliani continua svelando che la decisione sarà presa non tanto per i pochi o tanti milioni (fasulli) caricati a bilancio, ma per la continua violazione dell’articolo 4 riguardante la lealtà sportiva.

Mentre Ziliani continua ad estrapolare contenuti ‘nascosti’ dell’inchiesta sulla Juventus, gli altri quotidiani italiani fanno il lavoro opposto, ovvero cercare delle prove per rendere i bianconeri non colpevoli. L’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, rivela come i tifosi bianconeri hanno scoperto dei post sui social in cui due membri del Collegio di Garanzia del Coni insultano la Juventus: Vincenzo Cesaro e Pier Giorgio Maffezzoli.

Sempre i tifosi bianconeri hanno poi scoperto che Marcello Tamajo, negli anni novanta, è stato amministratore delegato e direttore generale della SSC Napoli. Oggi, è un componente del Collegio di Garanzia.