Juventus, de Ligt brucia le tappe: ecco quando può tornare in campo

Potrebbero essere più brevi del previsto le tempistiche per rivedere in campo Matthijs de Ligt, centrale della Juventus e della nazionale olandese, alle prese con il recupero dopo l’operazione alla spalla.

Il difensore ha bruciato le tappe e nei giorni scorsi è tornato ad allenarsi in campo. La sosta per le nazionali servirà per tornare in forma e farsi trovare pronto a partire dai primi giorni di novembre. Nel mirino c’è la convocazione per la sfida con la Lazio, prevista per l’8 novembre.

A confermare le indiscrezioni sul recupero del giocatore ci ha pensato il padre della fidanzata AnneKee, Keje Molenaar, intervistato da Tuttojuve.com. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Il suo recupero sta procedendo tutto per il meglio, Matthijs si sta riprendendo davvero molto bene. La sua guarigione è in anticipo rispetto alla tabella di marcia, potrebbe già esserci la possibilità di vederlo tornare prima. Non vede l’ora di scendere nuovamente in campo indossando i colori bianconeri”.

Giudizio sulla prima stagione in Italia? “Per esser la sua prima stagione all’estero, considerando che è ancora un ragazzo molto giovane, direi molto bene. Matthijs sta avendo la possibilità di poter apprendere dalla rinomata difesa italiana, infatti l’anno scorso ha imparato davvero tanto”.