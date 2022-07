Juventus, De Winter vicino al prestito

Koni De Winter potrebbe lasciare i bianconeri per andare a farsi le ossa e varie squadre sembrano volenterose di valorizzarlo

De Winter sembra vicino a salutare, momentaneamente, il bianconero. Il talento belga dell’Under 23 della Juventus dovrebbe partire per giocare qualche minuto in più e la Juventus vorrebbe tentare per lui un’avventura in Serie A.

Il calciatore è conteso da varie squadre, con Sampdoria e Empoli pronte a fare di tutto pur di averlo. Sono i toscani che, però, sono in netto vantaggio. La società di Corsi sembra poter chiudere subito per un accordo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Juventus.

I bianconeri sono convinti

De Winter va valorizzato. Il talento c’è, ma è ancora troppo acerbo. Il calciatore andrà sicuramente a farsi le ossa, ma la concorrenza per lui è tanta. Oltre ai toscani e ai liguri ci sarebbero anche Ajax, Monza, Bruges e Southampton ma la Juventus spingerebbe per una permanenza in Italia.

La dirigenza sembra puntare parecchio sul ragazzo, anche perché vorrebbero renderlo uno dei giocatori di spicco della Juventus futura. Il terzino è caldissimo sia sull’asse con la Sampdoria, sia su quello con l’Empoli. A fare da padrone, quindi, sarà il volere del ragazzo che deciderà le sorti della propria carriera. Poco ma sicuro, però, che la Juventus vorrà mantenere il controllo sul suo cartellino per far sì di non dover acquistare altri giocatori nel ruolo, in futuro. Il belga, infatti, nasce con difensore centrale ma in questa stagione si è visto impiegato anche come terzino destro, ruolo che riesce a ricoprire bene nonostante l’1,91 di altezza.