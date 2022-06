Juventus, Demiral di ritorno. L’Inter potrebbe inserirsi

Merih Demiral non resta all’Atalanta e farà ritorno a Torino. Il calciatore turco potrebbe restare, ma attenzione all’Inter

Niente riscatto per Merih Demiral. Il difensore turco lascerà l’Atalanta e tornerà alla Juventus, dove la sua permanenza non sembra essere sicura. Il difensore ex Sassuolo verrà valutato da Massimiliano Allegri nel corso del ritiro estivo, dopo una buona stagione a Bergamo.

Il calciatore è sicuramente cresciuto nella sua avventura all’Atalanta, ma i bergamaschi non sembrano voler esercitare il diritto di riscatto fissato con la Juventus. Il calciatore ora dovrà meritarsi la permanenza in bianconero, anche se sembra farsi forte il mercato.

L’Inter ci prova

I bianconeri cercano un difensore, che potrebbe essere proprio il turco. Il giocatore ex Sassuolo potrebbe guadagnarsi la permanenza, anche se vi è anche la probabilità di una sua vendita per finanziare un altro colpo. Su di lui ci sarebbero Everton e Real Madrid, oltre che l’Inter. Beppe Marotta avrebbe messo i propri occhi sul difensore centrale della Turchia e potrebbe effettuare una mossa.

I nerazzurri sembrano poter vendere Milan Skriniar al Paris Saint Germain, con i parigini che avrebbero offerto circa 60 milioni pur di accaparrarsi il difensore. Demiral, dunque, diventerebbe uno dei profili papabili per sostituirlo insieme a Bremer del Torino. Sul brasiliano ci sarebbe anche la Juventus, ma la trattativa è molto complicata. Il calciatore turco vivrà, quasi sicuramente, un’estate piena di voci. Nulla è scritto per lui, ma tanto potrebbe accadere. L’addio di Giorgio Chiellini riscrive il suo futuro e senza la permanenza all’Atalanta potrebbe risultare utilissimo in ottica futura ai bianconeri.