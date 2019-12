Juventus, Demiral in vantaggio su de Ligt: l’olandese rischia l’esclusione in Supercoppa

La Juventus prepara la sfida con la Lazio in Supercoppa, il centrale ex Sassuolo in vantaggio su de Ligt per la maglia da titolare

La Juventus è al lavoro in vista della finale di Supercoppa con la Lazio, in programma domenica allo Stadio dell’Università Re Sa’ud, ore 17:45 italiane, le 19:45 in Arabia Saudita. I bianconeri sono reduci dalla vittoria con la Samp grazie alle prodezze di Dybala e Ronaldo e vogliono conquistare a tutti i costi il primo trofeo stagionale.

DUBBI – Sarri ha già in mente la probabile formazione che affronterà gli uomini di Inzaghi, i dubbi principali riguardano l’attacco, al momento il tecnico sembrerebbe intenzionato a schierare il tridente pesante, con Dybala alle spalle di Higuain e Ronaldo e Douglas Costa e Bernardeschi pronti a subentrare nella ripresa. L’altro dubbio riguarda la difesa, Sarri nelle ultime sfide si è affidato a Demiral in coppia con Bonucci e il turco sarebbe in vantaggio anche per domenica. Per de Ligt quindi potrebbe profilarsi una clamorosa esclusione.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Bentancur; Dybala, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

Lazio (3-5-2): Strakosha; Felipe Luiz, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi