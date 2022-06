Juventus, Demiral potrebbe risultare decisivo per la difesa

Merih Demiral potrebbe tornare in bianconero. Il calciatore turco potrebbe risultare decisivo per la difesa della Juventus, ma il suo sarebbe un ruolo di passaggio

Quasi a sorpresa Merih Demiral potrebbe tornare in bianconero. Il giocatore turco ha giocato 42 partite e segnato 2 gol, ma l’Atalanta sembra non essere intenzionata a riscattarlo. Il calciatore, dunque, nel caso in cui dovesse tornare in bianconero potrebbe risultare decisivo per il trasferimento di un altro giocatore.

Infatti, il cartellino di Merih Demiral potrebbe essere utilizzato per uno scambio con Koulibaly del Napoli su cui la Juventus è da tempo. Il calciatore senegalese è in scadenza nel 2023 e non sembra esserci ancora notizia di rinnovo, che tarda ad arrivare.

La trattativa va avanti, ma c’è l’alternativa

Il senegalese è valutato 40 milioni di euro dal Napoli, con quest’ultimo che sembra frenare per eventuali contropartite tecniche. Nel caso in cui il calciatore africano non dovesse arrivare alla Juventus, la dirigenza bianconera si butterebbe subito su Gabriel dell’Arsenal. Trattativa ben più difficile, con l’Arsenal che vorrà monetizzare il più possibile vista la mancata qualificazione in Champions League.

Il difensore brasiliano è valutato circa 50 milioni dai londinesi, che però potrebbero accettare di buon occhio l’inserimento di una contropartita tecnica. Tra i nomi graditi dai gunners ci sono quelli di Weston McKennie, Moise Kean e Arthur Melo. Quest’ultimo appare come quello più indicato alla partenza, visto anche l’alto gradimento degli inglesi e lo scarso feeling con Allegri. Il centrocampista brasiliano non ha incantato in bianconero e con l’arrivo di altri centrocampisti sembrerebbe ridursi il possibile spazio in campo per lui.