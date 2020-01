Juventus, Demiral tolto dal mercato: Rugani con le valigie in mano

Sarà un mese di gennaio particolarmente caldo per la Juventus di Agnelli e Paratici, l’obiettivo della dirigenza è rinforzare la rosa, prima però bisognerà piazzare i giocatori che non rientrano nel progetto di Maurizio Sarri. Gennaio sarà dunque il mese della verità sia per Demiral che per Daniele Rugani, ma la società bianconera ha già preso la sua decisione: il turco resterà a Torino mentre l’ex Empoli sarà ceduto.

IMPIEGO – Nonostante un inizio di stagione difficile, Demiral nelle ultime settimane è riuscito a trovare continuità, collezionando 4 gare da titolare nelle ultime quattro partite. L’ultima presenza di Rugani, invece, risale ad oltre un mese fa e con il rientro di Chiellini la situazione per il centrale è destinata a complicarsi.

SCELTA – E pensare che solo poche settimane fa per Demiral erano giunte offerte vicine ai 30 milioni di euro da Leicester e Borussia Dortmund, ma la Juve ha deciso di blindarlo togliendolo dal mercato. Una decisione che ha spalancato le porte della cessione per Rugani.

INTERESSE – Il centrale non rientra nei piani di Sarri ed è seguito da Milan ed Arsenal, che già ci avevano provato mesi fa. Potrebbe tornare di moda anche la pista Zenit, raffreddatasi nei mesi scorsi. Fuori dalla corsa la Roma, che aveva trattato il giocatore in estate decidendo poi di virare su Smalling.