Juventus, difficoltà per Kessie

L’ivoriano Franck Kessié non è contento di unirsi alla Juventus. Nonostante la vecchia signora abbia già raggiunto un accordo molto avanzato con il Barcellona, il centrocampista preferisce aspettare le offerte della Premier League o rimanere legato al Barça

Il futuro di Franck Kessie è ancora in bilico. Sebbene un paio di giorni fa si desse quasi per scontato il suo passaggio alla Juventus, un articolo del Corriere dello Sport di ieri sostiene che l’operazione potrebbe saltare a causa della scarsa attrattiva che il club italiano esercita sul giocatore.

A quanto pare, l’ivoriano non gradisce l’idea di tornare in Serie A, competizione che conosce già alla perfezione dopo i trascorsi all’Atalanta, al Cesena e al Milan, e preferisce aspettare che un potente club di Premier League prenda in considerazione la possibilità di ingaggiarlo.

La posizione del giocatore

Inoltre, sia lui che il suo entourage si sentono molto a loro agio a Barcellona e non vedrebbero di buon occhio l’idea di rimanere legati al Barcellona. “Kessie è aggrappato al Barça e tiene d’occhio la Premier League nel caso in cui arrivi una proposta”, riporta Sport.

Comunque sia, la Juve non perde le speranze. I bianconeri ritengono che, se le settimane passano e non arrivano offerte, il Barça farà pressione sul giocatore affinché accetti la propria offerta e dia il via libera a un prestito con opzione di acquisto obbligatoria tra i 10 e i 15 milioni di euro. La trattativa è lì, pronta ad essere chiusa, resta però il fatto che potrebbe finire per saltare a causa di Kessie stesso.