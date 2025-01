Juventus divisa: critiche per un ex Napoli

La sconfitta della Juventus di Thiago Motta contro il Milan ha lasciato strascichi importanti, con vari tifosi che non sembrano contenti dell’operato di Cristiano Giuntoli sul mercato. Ci si aspettano colpi importanti dall’ex direttore sportivo del Napoli

Ormai è sotto gli occhi di tutti: le aspettative che l’opinione pubblica aveva rispetto la Juventus di Thiago Motta non sono, per ora, state rispettate. Il tecnico ex Bologna e Spezia sembrava potesse portare subito titoli, nonostante la società abbia professato sin da subito calma e pazienza.

Infatti, l’ex centrocampista di Paris Saint Germain e Inter non sembra sia il classico traghettatore, con l’obiettivo dichiarato che è provare a centrare per il secondo anno consecutivo la Champions League. Un traguardo che non sembra andar giù ai tifosi bianconeri, che continuano a contestarlo come una mancanza di rispetto al “DNA vincente” della squadra. Sul patibolo mediatico, però, c’è finito principalmente un ex Napoli.

Cristiano Giuntoli e 168 milioni di rimpianti

Esatto, avete letto proprio bene: i tifosi stanno contestando, e si stanno dividendo, sulla questione Cristiano Giuntoli. Il dirigente bianconero, passato per anni anche da Napoli, non è stato ritenuto capace di creare una squadra competitiva secondo i tifosi. Cosa che, secondo loro, non avrebbe portato ad un’effettiva programmazione.

Giuntoli è, insieme a Thiago Motta, tra i primi contestati principalmente per una campagna acquisti che non sembra aver la visione del tecnico bianconero. Tra i tanti inseriti, Douglas Luiz, Adzic e Nico Gonzalez non si sono inseriti come si sperava. Quest’ultimo è quello che sta andando meglio, nonostante i troppi match saltati per infortunio, e se si può chiudere un occhio per la giovane età del montenegrino non si può per il brasiliano. Il centrocampista ex Aston Villa, per ora, è uno dei più grossi acquisti di questa stagione e si sta rivelando anche il più grosso flop.