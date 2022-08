Juventus, dopo Milik pronta la chiusura per Leandro Paredes

Per l’argentino sembrerebbe essere pronto tutto, con un accordo vicinissimo con il Paris Saint Germain. Il centrocampista sarà bianconero

Ore frenetiche in quel di Torino. Dopo i sorteggi di Champions League, dove i bianconeri affronteranno un girone abbordabile, si è continuato sul mercato. Ormai chiusa la trattativa per Arkadiusz Milik, con il giocatore che ha già firmato il contratto che lo legherà ai bianconeri in prestito.

Ora resta da completare il centrocampo, con Cherubini e i suoi intenzionati a chiudere per un giocatore in forza ad una delle rivali di Champions League: il Paris Saint Germain. La trattativa per avere Leandro Paredes, infatti, sembrerebbe essere ai dettagli e presto l’argentino potrebbe trasferirsi in bianconero.

Filtra ottimismo

La chiusura della trattativa è data per fatta entro il fine settimana, con l’argentino che potrebbe essere a Torino già domenica. Il giocatore potrebbe arrivare in prestito con diritto o obbligo di riscatto, con la Juventus che avrebbe scelto di non cedere nessuno, per ora. Auspicabile, invece, un prestito per Rovella e Fagioli, che hanno buon mercato.

Intanto, Zakaria e Mckennie si avvicinano alla permanenza, con Arthur non ancora sicuro del proprio futuro. Il calciatore brasiliano potrebbe lasciare negli ultimi giorni di mercato e in prestito, ma per ora non si registrano effettive trattative per lui. Il calciatore è bloccato, al momento, e non vi sono margini di movimento in tal senso. Si aspettano notizie, con il giocatore che si starebbe guardando intorno. Si registra la fumata nera con il Valencia, non disposto a pagare oltre il 20 % del suo stipendio.