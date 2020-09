Juventus, Douglas Costa in uscita. Ceccarini: “Se parte tentativo per Chiesa”

Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus nei prossimi giorni c’è Douglas Costa, l’esterno brasiliano è sul mercato e la società attende la giusta offerta per lasciarlo partire. Alla base della decisione di cedere il giocatore ci sono le precarie condizioni fisiche e l’alto ingaggio.

Stando a quanto riporta il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale del sabato su Tuttomercatoweb.com, la Juve, qualora il giocatore dovesse partire, virerebbe su Federico Chiesa, da tempo nel mirino dei bianconeri.

Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“La Juventus non si ferma ed è sempre attiva sul fronte delle uscite. In attacco i bianconeri stanno cercando di capire se può arrivare un’offerta interessante per Douglas Costa: valutazione 30 milioni di euro. Se dovesse arrivare, l’obiettivo è reinvestire questa cifra per fare un tentativo su Chiesa.

La Juventus ha pensato di stanziare una cifra non superiore ai 40 milioni di euro inserendo magari una contropartita tecnica come Luca Pellegrini. Resta da capire se una proposta del genere possa andare bene alla Fiorentina, che in quel caso poi dovrebbe trovare un’alternativa”.