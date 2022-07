Juventus, due nuovi potenziali obiettivi

La Juventus, stando a quanto riportato da alcuni media nostrani, sarebbe intenzionata a puntare a due giocatori per l’immediato futuro

Se Morata appare ormai quasi impossibile e Nicolò Zaniolo sembra essere in stand-by, le voci di mercato dietro ai bianconeri sembrano continuare ad evolversi. Tra situazioni difficili e altre a dir modo impossibili, sembra esserci vasta scelta.

Tra le ultime voci uscite fuori, ci sarebbe quella che vorrebbe Jude Bellingham nel mirino della Juventus. Il calciatore inglese del Borussia Dortmund sarebbe nel mirino bianconero da qualche settimana, secondo Momblano, ma la trattativa al momento sembra non essere fattibile. I bianconeri potrebbero aver effettuato un sondaggio, ma sull’inglese ci sarebbe anche il Real Madrid oltre un valore di mercato fin troppo elevato per la Vecchia Signora.

Può soltanto che crescere

Jude Bellingham ha soltanto 19 anni ma ha già mostrato personalità, tanto da poter essere uno dei futuri fuoriclasse europei. Il calciatore inglese ha un valore, secondo transfermarkt, di circa 80 milioni di euro cifre che la Juventus non può permettersi allo stato attuale delle cose. Il prezzo, inoltre, sembra poter crescere nella prossima stagione e il Real Madrid avrebbe intenzione di guardare la sua crescita e – in caso – provare a fare un’offerta.

Offerta che la Juventus non sembra intenzionata a fare, per ora, ma che secondo “La Repubblica” potrebbe fare per Mauro Icardi. Secondo i colleghi del giornale capitolino, l’argentino potrebbe essere una seconda scelta valida per i bianconeri nel caso in cui non arrivasse Marko Arnautovic. Intanto, sembra sfumare Giovanni Simeone: il Napoli, come vi abbiamo già detto, avrebbe bloccato l’argentino.