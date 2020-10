Juventus, Dybala non al meglio e Ronaldo in quarantena: con il Crotone inedito tridente Chiesa-Morata-Kulusevski

Non arriverà nel migliore dei modi la Juventus di Andrea Pirlo alla sfida di sabato sera con il Crotone. Il gruppo bianconero è in isolamento dopo la positività di McKennie, che si aggiunge a quella di Cristiano Ronaldo. In queste ore stanno rientrando gli altri nazionali, che verranno sottoposti a tampone e si alleneranno con distanziamento.

Pirlo per la gara con i calabresi dovrà fare i conti con l’emergenza in attacco. Ronaldo è in quarantena e Dybala non ha giocato neppure un minuto con l’Argentina per un problema gastrointestinale. Out anche Ramsey, infortunatosi con il Galles.

Davanti a Szczesny la difesa sarà quella composta da Chiellini, Bonucci e Danilo, con Frabotta e Cuadrado sulle corsie esterne di centrocampo e Rabiot in mezzo affiancato da uno tra Arthur e Bentancur.

I maggiori cambiamenti per forza di cose si vedranno nel reparto avanzato, con il probabile utilizzo del tridente tutto nuovo composto da Chiesa, Morata e Kulusevski. Tutti e tre non hanno mai giocato insieme, l’intesa sarà sicuramente da migliorare ma a Pirlo non restano alternative.

Dybala sarà comunque convocato, ma difficilmente lo vedremo dall’inizio, probabile l’impiego a gara in corso qualora ce ne fosse necessità.