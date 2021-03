Juventus, Dybala possibile contropartita per arrivare a Griezmann o Icardi

L'argentino al Barcellona in cambio dell'attaccante francese o al PSG per Icardi

A tenere banco in casa Juventus da diversi mesi è la questione Dybala. L’argentino sta vivendo una stagione complicata, complici qualche infortunio di troppo e un rinnovo che non arriva.

Il numero dieci bianconero è legato al club di Agnelli fino al 2022, ma in caso di mancato prolungamento l’ipotesi addio al termine della stagione si farebbe concreta.

Stando a quanto riporta stamani il Corriere dello Sport, la trattativa con gli agenti della Joya è in fase di stallo, con Agnelli fermo alla proposta da 10 milioni a stagione, bonus inclusi.

Per il quotidiano in caso di addio due potrebbero essere le strade: pista Barcellona e possibile scambio con Antoine Griezmann, o intreccio di mercato con il Paris Saint-Germain per arrivare a Mauro Icardi.

Al momento si tratta di ipotesi, ma l’interesse dei bianconeri per i due attaccanti è cosa nota. Vedremo se in estate ci saranno le condizioni per mettere in piedi eventuali operazioni.