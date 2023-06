Juventus e Arsenal si sfidano per Castagne

Le due squadre hanno deciso di seguire le tracce di un giocatore interessante che potrebbe puntellare la fascia destra per la prossima stagione

Come sappiamo, le grandi squadre stanno accelerando la ricerca di diversi obiettivi di alto livello, dato che siamo chiaramente all’inizio di un mercato estivo entusiasmante. Per questo motivo è normale che in questi primi momenti ci siano molte squadre che coincidono negli stessi obiettivi.

Per questo motivo, ora rivolgiamo la nostra attenzione a Timothy Castagne, appena retrocesso dal Leicester City. Autore di 2 gol e 4 assist in 42 partite nella campagna appena conclusa. Il difensore belga è ora nel mirino di due grandi squadre interessate a lui.

Juventus e Arsenal su Castagne

Fabrizio Romano riferisce ora che ci sono due club di alto livello interessati al giocatore. Le Foxes lo hanno valutato 15 milioni di euro anche perché hanno bisogno di trovare una destinazione per lui in vista della perdita di categoria che hanno appena subito, come tutti sappiamo. Il Leicester ha bisogno di cedere, nonostante voglia immediatamente tornare in Premier League.

Ci sono Juventus e Arsenal pronte ad approfittare di quello che potrebbe essere un chiaro affare di mercato. Un giocatore che tra due settimane è già libero di trattare con altre squadre, tanto che il difensore sta attirando l’interesse di diversi top team. Il calciatore sembrerebbe gradire un potenziale ritorno in Italia, dopo essere passato qualche anno fa dall’Atalanta dove si può dire sia esploso. Il giocatore avrebbe già dato il suo consenso ad un’eventuale addio in favore dei bianconeri.