Juventus e Atalanta pronte a muoversi per Matteo Guendouzi

La Juventus e l’Atalanta sono tra le pretendenti per il marsigliese. Entrambe vogliono che arrivi la prossima estate

Il francese ha iniziato molto bene la stagione con l’OM, che gli è valsa un posto in Coppa del Mondo, ma è improbabile che Matteo Guendouzi resti a lungo nella Canebière. Il francese ha già parlato con i suoi agenti della possibilità di partire la prossima estate e diversi club italiani e inglesi hanno già fatto delle richieste.

35 milioni per un trasferimento a gennaio

Anche se l’identità dei pretendenti non è stata rivelata, secondo informazioni raccolte da fonti francesi, si tratta – tra gli altri – di Juventus e Atalanta. I due club di Serie A stanno spingendo molto per ottenere il giocatore a gennaio. La Juve, in particolare, teme di perdere Adrien Rabiot (il cui contratto scade a giugno).

Matteo Guendouzzi, che ha un contratto con l’OM fino al 2025, è valutato 25 milioni dal sito specializzato Transmermarkt e potrebbe fruttare al club circa 35 milioni in caso di cessione in inverno.

Nessuna offerta a gennaio

Secondo il presidente del Marsiglia, le voci sarebbero però false. Ecco cosa ha detto: “Non abbiamo ricevuto alcuna offerta per Mattéo Guendouzi dall’Aston Villa o da qualsiasi altro club a gennaio. Abbiamo discusso con l’Atletico Madrid per Jonathan Clauss senza andare oltre”.

In estate tutto potrebbe cambiare, con il calciatore che sembra ben disposto a tornare in Premier League dopo l’esperienza con l’Arsenal. Il francese vorrebbe provare, però, l’approdo in una big per cercare di riscattarsi e restare in pianta stabile in nazionale.