Juventus e Barcellona resta in lizza per Wilfried Zaha

Il Barcellona e la Juventus sono tra i club che stanno valutando un’offerta per Wilfried Zaha. L’ala ivoriana, 30 anni, è in scadenza di contratto con il Crystal Palace in estate e potrebbe trasferirsi senza dover sostenere alcuna spesa di trasferimento

Per il suo evidente talento, la sua versatilità, l’esperienza accumulata e, in particolare, la sua delicata situazione contrattuale, l’ivoriano Wilfried Zaha è già diventato uno dei principali protagonisti delle voci di mercato. Il contratto del 30enne attaccante con il Crystal Palace scade il 30 giugno e, in caso di mancato rinnovo, potrà trasferirsi a fine stagione senza pagare alcuna tassa di trasferimento.

Tra le squadre che hanno già mostrato un notevole interesse per il suo ingaggio c’è il Barcellona. Il Barcellona si trova in una situazione finanziaria difficile e sarebbe lieto di accogliere un giocatore di questo calibro senza dover spendere grandi cifre. “L’ingaggio di Wilfried Zaha a costo zero contribuirebbe a far fare un salto di qualità alla squadra senza pregiudicare l’arrivo di altri obiettivi”, afferma Mundo Deprtivo.

Una concorrenza difficile

Naturalmente, i catalani non sono gli unici a seguire le sue orme. Secondo il Telegraph, anche la Juventus, l’Arsenal e il Chelsea stanno valutando la possibilità di ingaggiare l’ala, che di recente è stata fortemente legata all’Olympique Marsiglia, squadra della Ligue 1.

Prodotto delle giovanili delle Eagles, Zaha ha avuto un discreto periodo al Manchester United prima di tornare al club londinese per il quale ha collezionato un totale di 456 presenze ufficiali (90 gol e 76 assist). Inoltre, dopo aver rinunciato alla possibilità di giocare con la nazionale maggiore inglese, l’attaccante si è affermato come uno dei pilastri della nazionale della Costa d’Avorio, paese in cui è nato (ha 30 presenze e cinque gol).