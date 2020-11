Juventus, è Calhanoglu l’ultima idea di mercato: il turco è in scadenza

Il trequartista del Milan piace ai bianconeri, in caso di mancato rinnovo può arrivare a zero

La Juventus è molto attenta alle occasioni che il mercato sa offrire e in questo periodo ce ne sarebbero davvero molte. I bianconeri valutano con attenzione profili come Alaba e Sergio Ramos, entrambi in scadenza a giugno, ma restano attenti anche a quanto accade in casa nostra.

L’ultima idea della Juve in vista del prossimo anno sarebbe Hakan Calhanoglu, 26enne trequartista del Milan e della nazionale turca legato al club rossonero fino al prossimo giugno e alle prese con una complicata trattativa per il rinnovo contrattuale.

Calhanoglu a Milano è rinato, i numeri della passata stagione lo dimostrano (11 reti in 38 presenze) e anche quest’anno è partito con il piede giusto, con 4 reti e 4 assist in 11 apparizioni.

Il Milan conosce il valore del giocatore e ha intenzione di rinnovargli il contratto, ma al momento la forbice tra domanda e offerta è ampia. Il giocatore chiede 7 milioni di euro l’anno, i rossoneri sono fermi a 3. Se il turco non abbasserà le pretese trovare un accordo sarà complicato.

Ed è proprio qui che potrebbe entrare in gioco la Juventus, pronta ad inserirsi nella trattativa e cercare l’intesa con l’entourage in vista della prossima estate, quando il giocatore sarà libero di trasferirsi a costo zero.