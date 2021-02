Juventus, è emergenza in vista del Porto: out Cuadrado, spera Dybala

Momento delicato per la Juventus di Andrea Pirlo, reduce dalla sconfitta allo stadio Maradona contro il Napoli e attesa mercoledì dalla trasferta con il Porto, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

La squadra bianconera è al lavoro per preparare al meglio la sfida, ma il tecnico dovrà fare i conti con i numerosi assenti. Alla già lunga lista degli indisponibili nelle ultime ore si è aggiunto anche Juan Cuadrado. Il terzino colombiano nella sfida con i partenopei ha accusato un problema alla coscia destra e rischia circa 20 giorni di stop. Oggi gli esami diranno la verità sulle sue condizioni, ma l’assenza in Champions è pressoché certa.

Con il Porto mancherà sicuramente anche Arthur, alle prese con una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea tra tibia e perone. Il brasiliano sta svolgendo terapie, ma servirà qualche giorno per capire se saranno efficaci e se scongiureranno l’intervento.

Non al meglio anche McKennie, utilizzato con parsimonia da Pirlo nelle ultime gare a causa di un fastidio all’anca. Il tecnico spera di averlo a disposizione mercoledì. Discorso simile per Dybala, che sta svolgendo lavoro personalizzato per l’infortunio al collaterale del ginocchio sinistro. L’argentino spera nella convocazione, ma siederà al massimo in panchina.

In bilico anche la presenza di Ramsey, ai box per i soliti problemi di natura muscolare. Lo staff medico cercherà di metterlo a disposizione di Pirlo mercoledì. Rientrerà dal primo minuto, invece, Leonardo Bonucci, a riposo con il Napoli per un affaticamento muscolare.