Juventus e Inter, attente: Marcus Thuram, si inserisce il Chelsea

Per Marcus Thuram il Chelsea potrebbe fare un tentativo già nel mese di gennaio. Juventus e Inter in campana

Per Marcus Thuram ci sarebbe una nuova squadra a dare filo da torcere a bianconeri e nerazzurri, il Chelsea di Potter. I londinesi sembrano intenzionati a fare un’offerta già dal mese di gennaio per il francese, anticipando la scadenza naturale di contratto.

Il giocatore piace e non poco anche alle due italiane, che sembrano intenzionate a prenderlo il prima possibile. Tutte e due le squadre troverebbero in lui un rinforzo di rilievo, specialmente a stagione in corso. Il calciatore, però, sta aspettando.

Thuram attende, ma

Il giocatore sembra intenzionato a prendersi il suo tempo per riflettere sulla sua prossima destinazione, ma intanto aspetterebbe anche una mossa da parte delle due squadre italiane. L’Inter lo sta trattando da un paio di anni, senza però mai riuscire a concludere la trattativa.

La Juventus vorrebbe sfruttare il passato bianconero di suo padre per portarlo sotto la Mole, garantendosi così il sostituto di Angel Di Maria. Il calciatore argentino è di nuovo fuori dai giochi e la pazienza del tifo bianconero sembra essere finita. Al suo posto potrebbe anche debuttare Soulé nelle prossime partite, specialmente perché i bianconeri sembrano intenzionati a puntare forte sull’argentino.

Su di lui Allegri ha detto, dopo la vittoria con la Cremonese: “Il numero 30 ha fatto una buona partita in un ruolo in cui si è sacrificato molto, sono contento di lui come di tutti i giocatori. Ora bisogna recuperare tutti in quanto entriamo in un ciclo di gare che ci porta fino a giugno e cresceremo di condizione. Chi è tornato dai Mondiali ha bisogno di lavorare”.