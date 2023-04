Juventus e Inter si contendono alcuni talenti

I bianconeri e i nerazzurri sembrano intenzionati a contendersi altri giocatori fuori dal campo, dopo il derby di Coppa Italia

ilBianconero fa i nomi di cinque presunti obiettivi comuni per i quali Juventus e Inter potrebbero duellare in estate. Si comincia con il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario, che a luglio cercherà una sistemazione più prestigiosa. Secondo la fonte, l’obiettivo principale dei bianconeri resta Marco Carnesecchi, ma Vicario rimane nella lista dei candidati.

Il secondo nome sulla lista è Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo potrebbe fare ritorno alla Roma, ma Juventus e Inter rimangono sulle sue tracce.Poi c’è Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Il 19enne difensore è finito sui radar di quasi tutti i top club europei. Tuttavia, i rivali del Derby d’Italia cercheranno di trattenerlo sul suolo italiano.

Altri obiettivi estivi per le due squadre

Dal canto suo, Gianluca Scamacca del West Ham è da tempo un obiettivo di trasferimento per entrambi i club. Anche se al momento non è un obiettivo primario né per la Juve né per l’Inter, la situazione potrebbe cambiare se le due società dovessero sentire la necessità di acquistare un nuovo attaccante la prossima estate.

Infine, il rapporto sostiene che il Bayern Monaco si è ritirato dalla corsa per l’acquisto di Marcus Thuram, aprendo la porta al duo italiano per cogliere la situazione e ottenere uno dei parametri zero più ricercati della prossima estate. Tanti giocatori e tanto utili per entrambe le cause, per due squadre che devono ancora capire cosa sarà di loro in questa stagione.