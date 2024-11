Juventus e l’affare Douglas Luiz da 50 milioni di euro: può dire addio già nel 2025

Clamorosa indiscrezione di mercato rivelata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Secondo quanto rivelato dalla Rosea, infatti, in casa Juventus potrebbe esserci un colpo di scena riguardante il centrocampista Douglas Luis, arrivato a Torino lo scorsa estate per una cifra importante.

“C’eravamo tanto amati. Il colpo di fulmine estivo, il maxi affare per celebrare un matrimonio da 50 milioni e il trasferimento con la fidanzata Alisha Lehmann. Eppure dopo cinque mesi l’avventura di Douglas Luiz con la Juventus sembra già ai titoli di coda. Douglas aveva altre aspettative e ora vorrebbe tornare protagonista come in Inghilterra”.

ADDIO DOUGLAS LUIS ALLA JUVENTUS. UNO DEI PRINCIPALI AFFARE DI CRISTIANO GIUNTOLI PUO’ LASCIARE SUBITO NEL 2025. E’ STATO PAGATO 50 MILIONI DI EURO SOLO CINQUE MESI FA

“Tanto che il suo agente, Kia Joorabchian, è già segnalato in azione tra Spagna e Inghilterra per trovare una via d’uscita e restituire il sorriso al suo assistito. Si tratta, però, di un divorzio non certo semplice a livello economico. La Juventus lo ha pagato 50 milioni (28 più Samuel IlingJunior ed Enzo Barrenechea) e non sembra intenzionata a cederlo in prestito”, conclude La Gazzetta dello Sport.