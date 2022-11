Juventus e Liverpool su Mason Mount

Mason Mount è in uscita dal Chelsea e potrebbe essere il profilo utile per rinforzare i bianconeri. Attenzione però all’interesse anche del Liverpool

Quel che non è utile ad alcuni può rivelarsi straordinariamente utile per qualcun’altro. È la legge del mercato calcistico, con annualmente vari giocatori che lasciano le rispettive squadre e a volte anche campionati per accasarsi altrove. In cerca di nuove avventure o rilancio, magari per ravvivare le proprie carriere.

È il caso di Mason Mount, calciatore del Chelsea che sembrerebbe poter lasciare Londra presto. Il centrocampista sembra non rientrare nei piani della società, che sarebbe decisa a cederlo. Il giocatore piace e non poco in Inghilterra, con il Liverpool che potrebbe sfruttare l’occasione e prelevarlo. Attenzione, però, alla Juventus.

Bianconeri in campana

La Juventus negli anni ci ha abituati a colpi roboanti in ottica mercato, specialmente a parametro zero. L’opportunità di calciomercato c’è ed è ghiotta, con i bianconeri che proveranno ad inserirsi nella trattativa per Mason Mount.

In passato il centrocampista è stato accostato diverse volte all’Italia, anche se questa potrebbe essere l’occasione buona per vederlo arrivare in Serie A. Anche se appare sempre difficile, visto che l’interesse del Liverpool sembra farsi concreto e sarà difficile battere i reds. Ad Anfield negli ultimi anni hanno sempre gestito bene le trattative, facendosi soffiare ben pochi giocatori da sotto il naso.

Mason Mount potrebbe essere l’ennesimo tassello ad aggiungersi ad una rosa già ultra competitiva come quella degli inglesi, che a quel punto avrebbero uno scacchiere tattico ancor più da sogno.