Juventus e Milan: l’ingaggio di Noah Okafor è a rischio?

L’attaccante svizzero è da tempo nel mirino di entrambe le potenze della Serie A. Ora il giocatore del Red Bull Salisburgo ha anche opzioni in Inghilterra e Germania

Noah Okafor sta dimostrando il talento che possiede con il pallone sotto i piedi con la maglia del Red Bull Salisburgo. Il giocatore è stato fortemente legato al Milan, e i rossoneri sono in una posizione di forza per ingaggiare lo svizzero.

Né si può trascurare il fatto che questo professionista ha un’altra grande pretendente nel campionato transalpino: la Juventus. Penalizzata in modo evidente dal famoso “Caso Plusvalias”, la Vecchia Signora farà di tutto per rimettersi in carreggiata con una leggera rivoluzione della rosa.

La doppia minaccia della Premier League e della Bundesliga

Secondo le informazioni fornite dal giornalista Fabrizio Romano, il promettente attaccante ha suscitato l’interesse di club tedeschi e inglesi. In altre parole, la Bundesliga e la Premier League sono pronte a muoversi per Okafor. Un fattore che potrebbe ostacolare il suo trasferimento in Serie A.

Il suo contratto in Austria scade nel giugno 2024, vedremo se la squadra lombarda e i bianconeri reagiranno. Al momento, il Salisburgo è ancora in attesa di ricevere offerte concrete per il suo pupillo. Okafor dovrebbe allontanarsi dalla Juve e dal Milan. Il calciatore intanto è concentratissimo sulla stagione attuale, dove sta dimostrando di potersi meritare la chiamata di una big. Sono 23 le presenze stagionali dello svizzero, condite da ben 10 gol e 3 assist. Un contributo incredibile al Salisburgo, che lo sta consacrando a uno dei talenti migliori in Europa.