Juventus e Milan si contendono lo stesso centrocampista

Si può già vedere come i grandi club si stiano posizionando in vista della finestra di trasferimento estiva. Ora la Vecchia Signora e i rossoneri sono alla ricerca di Lewis Ferguson

La Juventus sta vivendo una stagione molto difficile tra la sanzione (“Caso Plusvalias”), la delicata situazione finanziaria e il rendimento insufficiente di alcuni acquisti. Dal canto suo, il Milan è stato detronizzato dal Napoli, che si avvia verso lo scudetto (nonostante la sconfitta di venerdì).

Sono due delle squadre più vincenti della Serie A, ma per motivi diversi coincidono regolarmente in termini di obiettivi di mercato. È questo il caso del centrocampista che è appena entrato nelle agende di entrambe le squadre. Lewis Ferguson (23 anni) sarebbe il giocatore nel mirino.

Lewis Ferguson è sotto i riflettori

In questa occasione, CalcioMercato.com inserisce nuovamente il giovane talento scozzese nell’orbita bianconera e rossonera. È un giocatore fondamentale per il Bologna, dove ha segnato tre gol in 19 partite in questa stagione. Ora è di nuovo nel mirino di Juve e Milan.

Come previsto, sia il club piemontese che quello lombardo hanno manifestato il loro interesse per questo professionista che sta iniziando a farsi notare nel proprio campionato. Siamo di fronte a un giocatore promettente con un valore di mercato di circa 10 milioni di euro, considerato un’interessante opportunità di mercato. Il calciatore sembra potersi trasferire la prossima estate, specialmente perché i suoi agenti hanno lasciato campo aperto, eventualmente, per andar via. A Bologna sta bene però… chissà. Magari potrebbe essere il momento dello sbarco in una big.