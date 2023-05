Juventus e Milan su Joan Gonzalez

È stato una delle rivelazioni della stagione in Serie A e per questo era prevedibile che due grandi colossi del calcio si sarebbero dati battaglia per cercare di ingaggiarlo

Continuano a circolare nuove informazioni sulle agende delle grandi squadre, che stanno pianificando quelle che dovrebbero essere le loro prime mosse sul mercato. Diverse squadre importanti dovranno prendere le decisioni che segneranno la finestra di trasferimento, dato che i possibili obiettivi si stanno restringendo.

E in molte occasioni è normale che diversi grandi club possano competere in questo caso per giocatori che spiccano nello stesso momento. È quello che sta accadendo ora con il Milan e la Juventus, visto che entrambe le squadre si stanno contendendo il giocatore che è stato una delle rivelazioni di questa stagione.

Joan Gonzalez scatena la battaglia

Perché i rossoneri e i bianconeri sarebbero sulle tracce di Joan Gonzalez, centrocampista 21enne che milita nel Lecce. In questa stagione ha segnato 1 gol e fornito 3 assist nelle 31 partite giocate da questa squadra nell’attuale campagna.

Il giovane spagnolo è stato come detto una delle rivelazioni della stagione e per questo sta attirando l’interesse di queste grandi squadre. Siamo quindi di fronte a un giocatore che sta guadagnando terreno per scatenare una grande offerta nel calcio e chissà se anche in altri campionati. Intanto, il Barcellona sembra mangiarsi le mani. Il calciatore, infatti, è scuola blaugrana e potrebbe essere un futuro crack della nazionale spagnola. Milan e Juventus si daranno battaglia fino all’ultimo per lui, con il Lecce che sembra intenzionato a farlo pagare caro.