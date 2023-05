Juventus e Milan su Ndour

Sia il Milan che la Juventus sono interessati all’ingaggio di Cher Ndour, giovane centrocampista del Benfica. Il contratto del centrocampista italiano scade il 30 giugno e potrebbe trasferirsi gratuitamente

Anche se ha giocato appena una partita con la prima squadra del Benfica, il giovane Cher Ndour è già diventato protagonista di un duello tra due grandi club di Serie A. Secondo CalcioMercato.com, sia il Milan che la Juventus starebbero pensando di ingaggiarlo per la prossima stagione.

Oltre al suo talento e all’enorme margine di crescita (ha solo 18 anni), l’italiano è molto appetibile per la sua situazione contrattuale. Il fatto è che, con il contratto in scadenza il 30 giugno, potrebbe trasferirsi in un altro Paese senza dover pagare alcunché per il suo trasferimento.

Una concorrenza difficile

Capace di giocare come centrocampista o in posizioni più avanzate, il bresciano ha già lasciato tracce importanti della sua qualità nelle 55 partite ufficiali disputate finora con la prima squadra di riserva (cinque gol e un assist). Inoltre, non sono passate inosservate le sue prestazioni con la Nazionale U20 (sette partite, un gol).

Come si può immaginare, anche molte altre squadre hanno mostrato interesse per il suo ingaggio. Inoltre, non è escluso che, all’ultimo minuto, le Aquile possano presentare al loro pupillo un’offerta che gli faccia riconsiderare l’idea di trasferirsi al termine dell’attuale campagna. Il calciatore, intanto, è voluto anche dal Paris Saint Germain. I parigini vorrebbero iniziare una campagna di svecchiamento della rosa, con Verratti che non è eterno. Il giocatore potrebbe essere sostituito, infatti, da un altro italiano.