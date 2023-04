Juventus e Napoli interessate a Wilfried Gnonto, stella del Leeds United

Diversi club di Serie A sono interessati a ingaggiare il talentuoso attaccante del Leeds United e dell’Italia Wilfried Gnonto quest’estate

Il 19enne si è unito al Leeds durante la finestra di trasferimento estiva del 2022 e ha impressionato negli ultimi tempi, diventando un giocatore chiave sotto il nuovo manager Javi Gracia. Il momento più importante di Gnonto nel calcio inglese è stato senza dubbio il gol all’Old Trafford nel pareggio per 2-2 dei Whites con gli acerrimi rivali del Man Utd, uno dei suoi contributi al club in questa stagione.

Nonostante abbia firmato un contratto quinquennale a Elland Road, Gnonto potrebbe lasciare il club dopo una sola stagione: secondo 90min, infatti, l’attaccante è oggetto di interesse da parte di diversi club italiani. Juventus, Roma, Milan, Napoli e Atalanta hanno tenuto d’occhio i progressi dell’attaccante italiano.

Secondo fonti inglesi, Gnonto è aperto all’idea di trasferirsi in un club di Serie A, non avendo mai giocato una partita da senior nella penisola. L’attaccante ha fatto la trafila delle giovanili dell’Inter – avendo firmato per il club all’età di nove anni – ma si è trasferito all’FC Zurigo nel 2020, dove ha fatto il suo debutto nel calcio senior in una vittoria di ottobre contro l’FC Vaduz nella Super League svizzera.

Possibile scambio?

L’interesse della Juve ha portato a speculazioni su un possibile scambio con Weston McKennie, attualmente in prestito al Leeds United fino alla fine della stagione 2022/23. Allo stato attuale delle cose, il Leeds non intende trattenere il centrocampista degli USA oltre la stagione in corso, nonostante abbia un’opzione di acquisto del giocatore del valore di 33 milioni di euro.