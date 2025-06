Juventus e Napoli interessate a Yeremay Hernández del Deportivo

C’è un giovane talento spagnolo che interessa molto anche in Serie A. Si tratta di Yeremay Hernández, attualmente in forza al Deportivo La Coruña. Sembrava destinato a vestire la maglia del Como, ma la trattativa, che inizialmente sembrava ben avviata, ha subito un brusco rallentamento. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia, l’accordo con il club lombardo si è complicato al punto da rischiare di saltare del tutto.

Tra le squadre che si sono affacciate con interesse c’è lo Strasburgo, società francese legata al Chelsea da una partnership strategica. Ma nelle ultime ore sono soprattutto due big della Serie A a far parlare di sé in relazione al profilo di Hernández: Juventus e Napoli. Entrambe le società italiane avrebbero infatti manifestato un concreto apprezzamento per le qualità dell’esterno offensivo spagnolo, valutando un possibile inserimento nella trattativa.

Il classe 2002 originario delle canarie è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Deportivo La Coruña, club con cui ha compiuto l’intero percorso formativo. Attualmente, milita nella prima squadra che gioca in Segunda División, la seconda serie del campionato spagnolo. In questa stagione ha saputo distinguersi per rendimento e continuità, diventando uno dei punti fermi dell’attacco.

Le sue statistiche parlano chiaro: 16 gol e 5 assist in 36 presenze di campionato rappresentano un bottino importante per un giocatore così giovane. La sua capacità di incidere sia in fase realizzativa che in quella di costruzione offensiva ha attirato le attenzioni di diversi club europei. Le sue doti tecniche, unite a un’ottima visione di gioco e alla rapidità nell’uno contro uno, lo rendono un prospetto molto interessante per il calcio che conta.

Con il passare dei giorni, il nome di Yeremay Hernández continuerà a circolare con insistenza tra le voci di mercato. Il suo futuro potrebbe prendere direzioni diverse: una destinazione internazionale per crescere ulteriormente, o l’approdo in una big italiana per mettersi subito alla prova in un campionato competitivo. Di certo, il suo talento non passerà inosservato ancora a lungo, e le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire quale maglia indosserà nella prossima stagione.