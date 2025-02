Juventus e Napoli, nuovo duello di mercato: sfida aperta per Adeyemi e Talbi

Dopo il testa a testa estivo per Khephren Thuram, Juventus e Napoli potrebbero ritrovarsi nuovamente rivali sul mercato. Questa volta l’attenzione è puntata sulle fasce offensive, con entrambi i club a caccia di rinforzi per la prossima stagione.

Adeyemi nome più ambito

Tra i nomi più ambiti spicca quello di Karim Adeyemi, esterno del Borussia Dortmund, già seguito con interesse dagli azzurri durante la sessione invernale di mercato. A gennaio il Napoli aveva presentato un’offerta da 45 milioni di euro, ma il giocatore ha preferito rimandare qualsiasi decisione, scegliendo di concludere la stagione in Bundesliga. Ora lo scenario è destinato a riaprirsi, con l’attaccante tedesco che potrebbe valutare due opzioni: un trasferimento in Serie A, dove Juventus e Napoli restano in pole, oppure il salto in Premier League.

Nel frattempo, la Juventus ha mosso i primi passi per inserirsi nella corsa ad Adeyemi, approfittando anche del recente cambio di agente del giocatore, ora seguito dall’agenzia Roof. I bianconeri monitorano con attenzione l’evoluzione della situazione, consapevoli che il Napoli non intende mollare la presa.

Ma non è solo Adeyemi a scaldare il mercato. I due club hanno messo nel mirino anche Chemsdine Talbi, giovane talento del Club Bruges. L’attaccante belga, che compirà 20 anni a maggio, ha attirato le attenzioni di diverse squadre europee dopo la doppietta con cui ha eliminato l’Atalanta dalla Champions League. Il Napoli può contare sugli ottimi rapporti con il suo agente Miguel Alfaro, lo stesso che ha curato l’arrivo di Okafor, mentre la Juventus ha già avviato un’attività di scouting approfondita sul giocatore.

Un nuovo scontro di mercato tra le due rivali storiche è pronto a decollare, con Adeyemi e Talbi al centro di una sfida che potrebbe infiammare la prossima estate.