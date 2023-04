Juventus e Napoli puntano su Rasmus Hojlund

Juventus e SSC Napoli sono tra i club interessati al giovane attaccante dell’Atalanta Rasmus Hojlund

Hojlund è stato uno dei protagonisti della stagione 2022/23 della Serie A, diventando un giocatore chiave per il club bergamasco grazie a ben sette gol in sole 14 partite. Il 20enne si è fatto notare anche per le sue prestazioni con la nazionale danese, segnando cinque gol in sole due qualificazioni a Euro 2026.

Come previsto, la forma dell’attaccante ha messo in allarme alcuni dei più grandi club europei. Due di questi club sono i due italiani Juventus e Napoli. Entrambi i club vedono Hojlund come un piano d’emergenza nel caso in cui uno dei loro attuali numeri nove dovesse partire quest’estate. A gennaio, a quanto pare, Vlahovic della Juve era stato offerto a diversi top club, tra cui il Manchester United, dopo la detrazione di 15 punti del club a causa di una cattiva gestione finanziaria.

Più Napoli, che Juve

Questa detrazione di punti ha reso improbabile la qualificazione della Juve alla UEFA Champions League della prossima stagione, competizione che Vlahovic ambisce a disputare. Il Napoli sta valutando la possibilità di acquistare Hojlund perché il Chelsea ha fatto di Victor Osimhen il suo “obiettivo principale” in vista della finestra estiva. Anche allo stadio Diego Armando Maradona è suonato un campanello d’allarme, quando l’attaccante ha confermato che il suo “sogno” è giocare in Premier League.

Oltre alla concorrenza reciproca, Juventus e Napoli potrebbero affrontare anche quella estera. Arsenal, Chelsea e Manchester United hanno mandato degli osservatori a vedere il debutto di Hojlund in Danimarca – partita in cui l’attaccante ha segnato una tripletta contro la Finlandia – mentre Everton, Leicester City, Crystal Palace, West Ham, Bayern Monaco e Marsiglia hanno osservato il giocatore negli ultimi mesi.