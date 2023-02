Juventus e Roma si contendono il difensore della Serie A

La Roma e la Juventus potrebbero darsi battaglia per Emil Holm dello Spezia, calciatore in netta crescita in questa stagione

Emil Holm ha impressionato in questa stagione con i colori dello Spezia, che probabilmente lascerà a fine stagione.La Juventus è interessata a lui e avrebbe potuto fare la sua mossa nell’ultima finestra di trasferimento. Tuttavia, non l’ha mai fatto.

Probabilmente lo Spezia non avrebbe trovato un accordo per cederlo, ma la prossima finestra di trasferimento è un momento migliore per vendere i giocatori e lui è uno da tenere d’occhio.Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il 22enne è nel mirino anche della Roma e i giallorossi daranno battaglia alla Juve per averlo in rosa.

Personalità, tanta

Intanto il giocatore ha dimostrato di avere tanta personalità contro la Juventus, oltre che nelle dichiarazioni. Ecco cosa ha detto prima del match con i bianconeri: “Lo Spezia non è uno dei top club in Italia, ma rappresenta un’ottima tappa per la mia carriera: non c’è troppa pressione e questo ti permette di crescere bene. Da quando sono arrivato in Liguria sento proprio questo: si può crescere e sbagliare, ma c’è grande supporto. La cosa più bella di questo club sono le persone che ci circondano.”

Poi continua: “La Juventus? All’inizio, ero sorpreso di essere titolare nella gara di andata. Ero un po’ scioccato, quando ho visto il mio nome in formazione ero contento e volevo dimostrare a tutti che potevo giocare. All’inizio ero un po’ nervoso, ma poi mi sono reso conto che non potevo pensare troppo al fatto che eravamo contro dei campioni e penso di aver fatto una buona partita.”