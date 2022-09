Juventus e Roma su Hateboer

Hateboer è il nuovo obiettivo in comune per Juventus e Roma. Il calciatore è in un buon periodo con l’Atalanta

È Hans Hateboer il nuovo profilo cercato da Juventus e Roma. Il calciatore olandese dell’Atalanta sta vivendo un’ottima stagione in Serie A ed è uno degli artefici dell’attuale andamento positivo dei nerazzurri.

Il suo contributo alla squadra è talmente positivo da aver attratto Juventus e Roma, con i giallorossi attualmente in lieve vantaggio sulla concorrenza. I bianconeri non sembrano farne una priorità, specialmente perché il giocatore è un terzino destro di ruolo e la Juventus cerca primariamente un terzino sinistro.

Hateboer intriga

Gasperini non sembra volersene privare per ora, ma a fronte di offerte irrinunciabili potrebbe lasciarlo partire. Hans Hateboer costituisce uno di quei profili di assoluto affidamento per il tecnico dei bergamaschi, con l’Atalanta che da anni punta su di lui.

Hans arrivò dal Groningen nel 2017 e nell’ultima partita giocata in nerazzurro ha raggiunto le 200 presenze in Italia. Il calciatore ha segnato 10 reti e offerto 19 assist, un contributo incredibile alla causa della Dea. Ora Roma e Juventus sembrano decise a puntare con fermezza su di lui, con i giallorossi che sicuramente faranno di tutto pur di averlo.

Per ora è concentrato sulla stagione con la Roma, ma in estate chissà. Ci saranno più possibilità per lui di arrivare nella capitale, con un contratto in scadenza nel 2024 che potrebbe aiutare la trattativa. Intanto la Juventus aspetta, sonnolenta, cercando di cogliere l’occasione e prendere il calciatore olandese alla prima disattenzione giallorossa.